Em duelo de ‘Mayers’, argentino vence alemão e fatura título em Hamburgo

Num curioso duelo de “Mayers” na final do Torneio de Hamburgo, o argentino Leonardo Mayer levou a melhor sobre o local Florian Mayer e conquistou neste domingo o título no saibro da competição alemã, de nível ATP 500. Na decisão, Leonardo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

O triunfo na final, contra um rival da casa, marca uma grande surpresa na competição. Afinal, o argentino veio do qualifying, após perder na última rodada. Ou seja, entrou como “lucky loser”, em razão da desistência de outro tenista da chave principal – é apenas o 138º do ranking.

A oportunidade na chave foi bem aproveitada desde o início da semana. Logo na estreia, Leonardo desbancou o espanhol Albert Ramos-Viñolas, principal favorito ao título. E, depois, deixou mais três adversários para trás até chegar à final, liquidada em 1h57min, contra o 101º do mundo.

Foi o segundo título conquistado por Leonardo Mayer no circuito profissional. Curiosamente, o primeiro também foi obtido no saibro de Hamburgo, em 2014. O tenista de 30 anos tem ainda dois vice-campeonatos no currículo.