Neste sábado (29/07), o São Bernardo e São José fizeram uma partida tensa pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. E após mais um 0 a 0, mesmo placar do primeiro jogo, a definição do classificado foi para os pênaltis. E nas cobranças, o time gaúcho levou a melhor a carimbou a vaga à próxima fase do torneio.

O jogo

Sob sol forte, São Bernardo e São José fizeram um primeiro tempo de poucas chances, mas muita luta. Os times tentavam criar jogadas, tanto pelo chão quanto pelo alto, porém, as defesas se aproveitaram da tensão de uma decisão para levar a melhor.

A primeira oportunidade veio aos 18 minutos. Edivan cruzou da direita e Johny, do bico da pequena área, cabeceou. A bola passou perto da meta do goleiro Fábio. A partida seguiu com maior ‘pegada’ na marcação, com a última oportunidade dos 45 minutos iniciais surgir perto do apito final. Mais uma vez com Edivan, que agora em cobrança de escanteio colocou na cabeça de Alvinho. O camisa 8 subiu mais alto que todo mundo e cabeceou forte. A bola passou colada ao travessão.

A segunda etapa começou menos tensa, mas com o São José tendo as melhores oportunidades. Primeiro em chute da entrada da área, que Luiz Daniel espalmou na trave e encaixou no rebote. Depois em rápido contra-ataque. Dudu arrancou livre e tocou para Rafinha. Thiago César conseguiu recuperar na corrida e salvou a bola no momento do chute, já dentro da área. Luiz Daniel tentou evitar o escanteio, mas Clayton chegou na bola e bateu por cima.

O São Bernardo tentava responder, mas esbarrava na defesa do adversário. O atacante Fernando, que tinha acabado de entrar, aproveitou bola mal afastada pelo São José e bateu de primeira por cima do gol.

Já no inicio dos acréscimos, o São Bernardo conseguiu um escanteio. Edivan mandou na cabeça de Douglas, mas o goleiro encaixou o que seria o gol da classificação.

Os pênaltis

A partida foi decidida nas cobranças de pênaltis. O Tigre perdeu duas batidas, com o São José acertando quatro.

Ficha técnica

São Bernardo: Luiz Daniel; Edvan, Dogão, Douglas e Assis; Thiago César, Guilherme Noé, Alvinho (Luiz Felipe) e Francismar (Fernando); Ricardinho (Lucas Lino) e Jhony.

Técnico: Wilson Jr.

São José: Fábio; Luiz Felipe, Everton, Claudinho e Dudu; Fidelis, Paulinho (Dionas), Felipe Guedes e Clayton (Icaro); Flavio Torres (Kelvin) e Rafinha.

Técnico: China Balbino.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Luciano Benevides de Sousa e Ciro Chaban Junqueira (DF);

Quarto árbitro: Thiago Luiz Scarascati (SP)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data: sábado (29), às 15h.