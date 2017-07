Água Santa vence a Portuguesa Santista com gol no final do jogo

O Água Santa, de Diadema, recebeu a Portuguesa Santista no Estádio Distrital do Inamar na tarde deste sábado (29/07) e conseguiu marcar o gol da vitória por 1 a 0 no final do jogo. A partida foi valida pela sexta rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. Com a vitória, o Água Santa tem 11 pontos ganhos e vai para a terceira colocação do grupo.

O primeiro tempo no estádio Distrital do Inamar aconteceu em marcha lenta, sem nenhuma das duas equipes se arriscando muito para buscar o ataque e furar o bloqueio adversário. A Portuguesa Santista, mesmo for de casa, teve leve superioridade na etapa inicial, mas também não conseguiu tirar o zero do placar.

O Água Santa recuou na segunda etapa e o jogo seguiu sem grandes emoções. Aos 28 minutos, o goleiro Elivelton, do Água Santa, teve que fazer grande defesa para evitar o gol da Briosa. O jogo seguiu de maneira sonolenta até que o Água Santa, que não vinha bem no jogo, conseguiu o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Luisão desviou e Rafael Martins apareceu para completar para o gol.

Próximo jogo

Na próxima rodada, a sétima, o Água Santa enfrentará a Portuguesa de Desportos, líder do grupo, fora de casa, no estádio do Canindé, em partida marcada para as 10h do próximo domingo.