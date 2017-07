O filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga (foto), de 18 anos, morreu neste sábado ao cair da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, no Rio, enquanto tomava banho. A informação foi confirmada pelo delegado da 14ª DP, Edézio Ramos, que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, ocorrida na manhã deste sábado.

Antes do relato da autoridade policial, as informações preliminares eram de que o rapaz havia caído da varanda do apartamento, mas depois apurou-se que ele caiu da janela do banheiro, que nesta residência é mais extensa e mais baixa do que costuma ser os basculantes comuns.

“A perícia já foi feita e temos dez dias para receber o laudo. Estamos apurando e trabalhando com a linha de acidente”, afirmou Edézio Ramos.

O delegado confirmou que João Pedro tinha uma patologia que causava crises convulsivas, mas disse que ainda não é possível relacionar a doença com o acidente. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias.

João Pedro será velado na noite deste sábado na sede do Fluminense, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio. O velório será fechado, apenas para os familiares e amigos. O clube decretou luto oficial de três dias.

Abel Braga comandou o treino do time neste sábado e, após saber do ocorrido, não viajou com o elenco para Campinas, palco do jogo diante da Ponte Preta, marcado para este domingo. A pedido da diretoria do Fluminense, a CBF adiou a partida, remarcada para o dia 9 de agosto.