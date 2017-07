Will Power garante a pole em Mid-Ohio e Castroneves largará em quinto lugar

O australiano Will Power foi o mais rápido no classificatório deste sábado da etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy. Foi a terceira pole do piloto da Penske no circuito, a quinta dele na temporada. Na reta final do treino, no Fast Six, ele cravou a melhor volta em 1min04s172.

A segunda colocação ficou com o norte-americano Josef Newgarden e o japonês Takuma Sato completou a lista dos três mais rápidos. O norte-americano Graham Rahal largará em quarto e o brasileiro Hélio Castroneves, que já venceu a etapa em 2000 e 20001, sairá em quinto.

O neozelandês Scott Dixon, atual líder do campeonato, foi o mais lento do Fast Six. Vencedor em Mid-Ohio na última temporada, o francês Simon Pagenaud largará em sétimo lugar, à frente do canadense James Hinchcliffe. Os norte-americanos Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay completam, respectivamente, o grupo dos dez mais bem colocados do grid.

O brasileiro Tony Kanaan chegou a passar da primeira parte eliminatória do treino, mas foi punido por causar uma bandeira amarela. O piloto da Ganassi rodou na curva 2 e atrapalhou a volta de outros pilotos. A pena imposta foi a perda de sua volta mais rápida, o que custou a classificação para a segunda fase do classificatório. Com isso, ele largará na 17ª colocação.

A etapa de Mid-Ohio acontecerá neste domingo, com largada programada para as 16 horas (de Brasília). Scott Dixon lidera o campeonato com 423 pontos, três a mais do que Hélio Castroneves, o segundo colocado.