Morre filho de Abel Braga, técnico do Flu, e CBF adia jogo contra a Ponte

A diretoria do Fluminense comunicou na tarde deste sábado que morreu, pela manhã, o filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga. Momentos depois, a CBF anunciou o adiamento da partida do time carioca contra a Ponte Preta, inicialmente marcado para este domingo, em Campinas.

“O Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João Pedro. O clube decretou luto oficial de três dias”, informou o clube, em comunicado.

A causa da morte do jovem de 18 anos, no Rio de Janeiro, ainda não foi divulgada. O clube não deu maiores detalhes sobre o ocorrido.

Abel Braga comandou o treino do time neste sábado e não havia viajado com o elenco para Campinas, palco do jogo diante da Ponte Preta neste domingo. A diretoria pediu à CBF para que a partida fosse adiada, e a entidade acatou o pedido em anúncio nas redes sociais. O jogo foi remarcado para o dia 9 de agosto (quarta-feira).