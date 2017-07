Kvyat sofre punição por atrapalhar Stroll e perde 3 posições no grid da Hungria

O piloto russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, foi punido ao fim do treino classificatório do GP da Hungria, neste sábado, e perderá três posições no grid da corrida deste domingo, em Budapeste. Ele sofreu a sanção por ter atrapalhado o canadense Lance Stroll, da Williams, durante a disputa do Q1.

Com a decisão dos comissários da prova, Kvyat terá que largar do 16º posto, logo à frente de Stroll, o 17º do grid. O russo havia obtido o 13º lugar, avançando até o Q2. Stroll fora eliminado da disputa ainda no Q1, a primeira sessão

Na avaliação dos comissários, o piloto da Toro Rosso impediu a passagem de Stroll na curva 11 do traçado húngaro, ainda na primeira parte do treino. “Os comissários determinaram que Kvyat estava numa volta excepcionalmente lenta após rodar na pista e danificar seus pneus”, informou a organização da prova.

Além da perda de posições no grid, o russo levou mais um ponto em sua carteira de permissão para pilotar na F-1. Chegou, assim, aos 10 pontos em 12 meses, ficando a apenas dois de sofrer uma dura punição: uma suspensão automática numa das etapas do campeonato.

A punição beneficiou três pilotos do grid. O mexicano Sergio Pérez, da Force India, o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen, ambos da Haas, ganharam uma colocação cada no pelotão intermediário.

A corrida no circuito de Hungaroring tem largada marcada para as 9 horas (horário de Brasília) deste domingo, em Budapeste.

Confira o atualizado grid de largada do GP da Hungria:

1.º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

2.º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

3.º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

5.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull)

6.º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

7.º – Fernando Alonso (ESP/McLaren)

8.º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren)

9.º – Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)

10.º – Jolyon Palmer (ING/Renault)

11.º – Esteban Ocon (FRA/Force India)

12.º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

13.º – Sergio Pérez (MEX/Force India)

14.º – Romain Grosjean (FRA/Haas)

15.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas)

16.º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

17.º – Lance Stroll (CAN/Williams)

18.º – Pascal Wehrlein (ALE/Sauber)

19.º – Paul Di Resta (ESC/Williams)

20.º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber)