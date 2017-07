Assalto com reféns na zona norte do Rio termina sem feridos

Terminou sem feridos, pouco antes do meio-dia deste sábado (29), a tentativa de assalto com reféns em um pet shop na Rua do Matoso, na Tijuca, zona norte do Rio. Um homem foi preso e pelo menos duas mulheres que foram feitas reféns foram libertadas sem ferimentos.

O suspeito, ainda não identificado, tentava assaltar o estabelecimento comercial, mas a Polícia Militar (PM) foi acionada, por volta de 10h30, e fez o cerco ao local. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM foram chamados e atuaram nas negociações com o assaltante.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, o homem preso estava armado com um revólver calibre 38, se rendeu durante a negociação.

Pelo menos dois clientes da pet shop aguardavam o desfecho do caso para retirar seus animais e, assim que as reféns foram libertadas, entraram na loja para pegá-los.