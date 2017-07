Cinco pessoas são atropeladas na rua Augusta (SP)

Cinco pessoas foram atropeladas por um carro na Rua Augusta no início da manhã deste sábado (29). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do número 1280, no quarteirão entre as ruas Matias Aires e Fernando de Albuquerque, na Consolação, Centro.

Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro pessoas foram atendidas no local. Duas mulheres ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas. Outros dois rapazes também foram socorridos, com um levado ao Hospital João XXIII e outro à Santa Casa.

Ao todo, sete viaturas dos bombeiros foram chamadas para a ocorrência. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a área após o acidente, mas não houve registro de lentidão no trânsito local.