‘Não acho que 300 milhões valem mais do que contar com Neymar’, diz Iniesta

O assunto Neymar monopolizou o Barcelona na véspera do aguardado clássico com o Real Madrid, sábado, em Miami, pela International Champions Cup. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o meia Iniesta enalteceu o brasileiro e pedia sua permanência no clube.

Nos últimos dias aumentaram ainda mais as especulações de que Neymar irá para o Paris Saint-Germain. Parte da imprensa europeia, inclusive, trata o jogo entre Barcelona e Real Madrid como a possível despedida do brasileiro.

“É o que sempre disse desde o início. É um dos melhores do mundo e, quem sabe, ficará por muitos anos no Barcelona. Seria uma grandíssima notícia para o clube e para ele. Esse é o meu único desejo. Não acho que 200 ou 300 milhões (de euros) possam trazer mais benefícios do que contar com ele”, enalteceu o meia espanhol.

Sobre a briga envolvendo Neymar e Nélson Semedo, recém-chegado como reforço contratado junto ao Benfica, Iniesta avaliou ser algo relativamente normal. “É certo que houve esse incidente, mas é algo que faz parte de um treinamento. Mas pela situação e pelo que se fala sobre Neymar, tem muito mais transcendência. Para quem está treinando, de dentro, não é algo habitual, mas que acontece.”

O atacante uruguaio Luis Suárez também participou da coletiva e foi em caminho semelhante ao traçado por Iniesta: Neymar é um grande jogador e, se sair, fará muita falta ao Barcelona.

Ainda assim, para o atacante, o mais importante é que a situação se resolva logo. “O que queremos é que ele fique. É um prazer jogar com ele e seria uma lástima não continuar aqui”, comentou o uruguaio. “Mas está claro que, quanto antes isto for resolvido, melhor será para todos e para o próprio Neymar. Logo ele dará suas explicações e o que temos de fazer é apoiá-lo na decisão que tomar.”