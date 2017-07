Bolsas de NY fecham sem direção única, sob influência de balanços

Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 28, dia dominado por balanços corporativos e dados sobre a economia americana. O Nasdaq sofreu pressão por conta das ações da Amazon, que tiveram reação forte após o balanço divulgado ontem depois do fechamento dos mercados.

Ao final da tarde em Nova York, o Nasdaq fechou em queda de 0,12%, aos 6.374,68 pontos. No acumulado da semana, a variação ficou negativa em 0,20%. A Amazon reportou queda de 77% no lucro líquido do 2º trimestre, conforme balanço divulgado ontem, o que contaminou as empresas varejistas listadas no Nasdaq. As ações da empresa fecharam em queda de 2,5%.

O S&P 500 também sofreu com a pressão da Amazon, mas houve mais influência das empresas de tabaco, que sofreram um golpe da Food and Drug Administration (FDA), a reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA. Hoje, o FDA anunciou pela primeira vez na história um plano de redução de nicotina em cigarros, pegando as fabricantes de surpresa. As ações da Altria, dona da Marlboro, despencaram 9,49%. O S&P 500 fechou em queda de 0,13%, aos 2.472,10 pontos, e acumulou queda de 0,02% na variação semanal.

Dentre os índices de Nova York, o Dow Jones conseguiu se descolar de seus pares e bateu recorde de fechamento, chegando aos 21.830,31 pontos (+0,15%), e se tornou o único a acumular alta na semana, de 1,16%. As ações ligadas a energia tiveram papel preponderante, após a Exxon Mobil e a Chevron reportarem lucros sólidos referentes ao segundo trimestre. Além disso, a alta do petróleo, que teve a melhor semana do ano, contribuiu para o novo recorde do Dow Jones. Fonte: Dow Jones Newswires