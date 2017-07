Casa Branca condena teste de míssil da Coreia do Norte

A Casa Branca emitiu um comunicado nesta sexta-feira condenando o novo teste de míssil da Coreia do Norte, o segundo do mês, e rejeitando a alegação do regime de Kim Jong-un de que esses testes garantem a segurança do país.

“Na realidade, eles têm o efeito oposto. Ao ameaçar o mundo, essas armas e testes isolam ainda mais a Coreia do Norte, enfraquecem sua economia e cercam seu povo. Os Estados Unidos tomarão todos os passos necessários para garantir a segurança do território americano e proteger nossos aliados na região”, diz o texto.

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de capacidade intercontinental no início da tarde desta sexta-feira, fim de noite em Pyongyang. Foi o primeiro teste do país desde 4 de julho, quando o país avaliou o alcance de outro míssil com capacidade para chegar até os Estados Unidos. O projétil de hoje viajou cerca de 1 mil quilômetros antes de cair no Mar do Japão. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)