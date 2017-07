Trump anuncia pelo Twitter saída de chefe de gabinete

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelo Twitter nesta sexta-feira mais uma mudança na equipe de governo. O republicano substituiu o chefe de gabinete, o advogado Reince Priebus, pelo general John F. Kelly. O militar era o secretário de Segurança Interna.

“Eu tenho o prazer de informar a vocês que eu acabei de nomear o general/secretário John F. Kally como o novo chefe de gabinete”, escreveu Trump na rede social. “Ele é um grande americano e um grande líder. John também fez um trabalho espetacular na Segurança Interna. Ele também é uma verdadeira estrela da minha administração.”

O presidente americano agradeceu ainda o trabalho de Priebus. “Nós realizamos um grande trabalho juntos e eu sou muito orgulhoso disso”, disse Trump.

A saída de Priebus ocorreu um dia depois de a imprensa americana publicar entrevistas com o diretor de Comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, nas quais ele criticou o trabalho do advogado e usou termos chulos para se referir ao agora ex-chefe de gabinete.

Scaramucci, que assumiu o cargo na semana passada, disse à CNN que as diferenças com Priebus eram “intransponíveis” e o acusou, em conversa com a revista New Yorker, de vazar conteúdos do dia-a-dia da Casa Branca à imprensa.