A medida polêmica do governo federal em elevar a alíquota do PIS e Cofins sobre a gasolina, diesel e etanol foi classificada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMRR (Regran) como irregular, e sobretudo, uma irresponsabilidade do presidente Michel Temer. A informação foi dada ao RDtv, nesta sexta-feira (28), pelo presidente da entidade, Wagner Souza.

O dirigente alega que o setor atravessa uma crise sem precedentes registrada nos últimos dois anos, com perdas reais na casa de 15%, e o impacto da medida, além de afetar a população como um todo, também resulta em queda na venda dos produtos nas bombas. Apenas na última semana os postos da região registram baixa na receita em mais 10%.

“O governo fez uma bobagem tão grande com essa decisão, usou a natureza de um imposto para cobrir um rombo fiscal, é uma irresponsabilidade fiscal muito grande”, avalia Souza ao explicar que o PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) tem outra natureza.

A medida do governo federal, anunciada no dia 20/7, foi adotada com o objetivo de aumentar os tributos para arrecadar R$ 10,4 bilhões e assim cumprir meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões.

A alíquota da gasolina nas refinarias subiu de R$ 0,38 para R$ 0,79 e a do diesel de R$ 0,24 para 0,46. No litro do etanol passou de 0,12 para 0,13 ao o produtor e para o distribuidor, a alíquota que era isenta, aumentou para R$ 0,19. Desta forma o aumento sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro e do diesel R$ 0,21.

O advogado de São Bernardo, Carlos Alexandre Klomfahs, foi autor de ação popular contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis e teve pedido aceito na terça-feira (25). No entanto, no dia seguinte, o presidente do Tribunal Regional Federal, desembargador Hilton Queiroz, derrubou a liminar que suspendia o reajuste.

Em relação aos preços dos combustíveis, o dirigente alertou que o consumidor deve ficar atento e escolher um posto de confiança, pois além do preço, existe cerca de 15% dos postos na região, que trabalham cometendo algum tipo de irregularidade. De acordo com o Regran a região conta com cerca de 420 postos de combustíveis na região, 60% desse total são filiados a entidade.

“Se você pegar 10 postos que foram fiscalizados e fechados, nove trabalhavam com preços muito baixos, fora da média de mercado e cometiam algum tipo de irregularidade”, aponta.

Ação ANP

O presidente do Regran esteve reunido em São Paulo, na quinta-feira (27), com outros três dirigentes sindicais (Baixada Santista, Campinas e Capital Paulista). Na pauta, além de discutirem os efeitos do atual reajuste, decidiram se manifestar oficialmente cobrando medidas da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis) a respeito da procedimento de reajustes da Petrobras.

Wagner alega que quase todos os dias os postos recebem avisos de pequenos aumentos, processo sem muita transparência para o revendedor e muito menos para o consumidor.

“Hoje, por exemplo, a gasolina aumentou 1,8% e o diesel 2,2%, o consumidor nem sabe. Só este mês tivemos 17 movimentos de preço entre subidas e descidas. Aí fizemos o cálculo, a variação foi de R$ 0,01, não precisaria ter isso”, reclama e conclui dizendo que quem leva vantagem no processo são as distribuidores. O documento está sendo elaborado e deve ser protocolado na ANP no decorrer da próxima semana.