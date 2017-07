Chinesa é presa em aeroporto de Foz com 10kg de ouro avaliados em R$ 1,3 milhão

Uma chinesa foi presa no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, após ter tentado embarcar com 10 quilos de ouro puro, avaliados em R$ 1,3 milhão.

Os quilos de ouro estavam ocultos no interior de canecas de alumínio embaladas para presente, que apresentavam “peso exagerado”, segundo informações da Receita Federal.

De acordo com o órgão, a mulher partiria de Foz do Iguaçu, com conexão no Rio de Janeiro e destino a Dubai (Emirados Árabes Unidos). Em seguida, iria a Hong Kong (China), retornando para Foz do Iguaçu no próximo dia 2.

A Receita informou que o curto tempo de permanência fora do País levantou suspeita nos agentes de fiscalização do aeroporto.

Foi decretada prisão em flagrante da chinesa. Ela responderá pelos crimes de evasão de divisas. Foi estipulada fiança para liberação no valor de R$ 100 mil.