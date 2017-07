Explosão em apartamento deixa 5 feridos na zona sul de SP

Cinco pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira, 28, durante uma explosão em um apartamento na Vila das Mercês, zona sul da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas e o helicóptero Águia foram deslocados para resgatar as vítimas. Quando a corporação chegou ao local, o fogo já estava extinto.

Um adolescente de 16 anos foi socorrido pelos bombeiros com queimaduras no rosto, nas mãos e nas pernas. O jovem foi levado ao Hospital das Clínicas. Outra vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste, com ferimentos no rosto e nas mãos. Os demais feridos foram socorridos por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas da explosão serão investigadas.