Michel Teló e Thais Fersoza postam foto de filho recém-nascido ao lado da irmã

O nascimento de Teodoro, segundo filho do cantor Michel Teló com a atriz Thais Fersoza, segue ganhando registros nas redes sociais do casal. “Gostaria de postar muito mais”, diz Michel Teló sobre exposição da filha nas redes sociais

Depois de publicar a primeira foto do recém-nascido, agora foi a vez de mostrar o menino ao lado da irmã, Melinda, que está prestes a completar um ano de vida.

“Amor multiplicado! Foto do dia 25/07 com esse encontro emocionante. Um dos momentos mais lindos da minha vida! Obrigada por essa bênção Senhor. Minha família, meus amores, minha vida nessa foto! 1+1=4. Estamos completos e transbordando amor”, escreveu Thais Fersoza na legenda da foto.

Teló também compartilhou a imagem em sua conta no Instagram. “Melinda conhecendo o irmãozinho! Momento lindo! Emoção pura! Amor infinito! Família completa! Que Deus nos abençoe e proteja sempre em nome de Jesus!”, disse o cantor.