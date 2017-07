28 de julho, São Caetano comemora 140 anos. Com o principal IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o município ainda tem alguns desafios, entre eles a mobilidade urbana. Enquanto os sul-são-caetanenses comemoram a data, os demais municípios se preparam para a volta dos respectivos Legislativos e também com as projeções para as eleições de 2018. Confira esses e outros destaques no Rastilho, do RDtv. Apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss.

Comemorações de desafios para São Caetano

Com 158 mil habitantes, São Caetano do Sul se orgulha de ser a cidade com o maior IDH do país. Com investimentos em várias áreas, o município conseguiu trazer uma infraestrutura para seus moradores. Porém, acabou virando um local procurado por muitos para morar, algo que fez com que a cidade apresentasse alguns gargalos como a questão da mobilidade urbana. Mais de 100 mil carros estão registrados na cidade, assim criando trânsito em alguns bairros e nas divisas com os municípios vizinhos. Esse foi o destaque da versão impressa do RD.

Presidentes de Câmaras reclamam de falta de padrão sobre comissionados

Alvos do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e do MP (Ministério Público) em relação ao número de funcionários comissionados, as Câmaras da região ainda estão penando para saber como proceder para atender os apontamentos das duas entidades. A falta de uma lei que regulamenta a situação faz com que os vereadores não tenham ideia de como proceder sobre o assunto.

Políticos da região já pensam em 2018

Ainda falta mais de um ano para o início da campanha eleitoral, porém já existem aqueles que estão de olho nas candidaturas a deputado federal e estadual. Em Santo André, Almir Cicote e Aidan Ravin (ambos do PSB) já visam uma dobrada. Em Diadema, o vereador Marcos Michels (PSB), garante que é pré-candidato, mas espera para saber se terá apoio total ou não do seu primo, o prefeito Lauro Michels (PV).

Paulo Serra lança programas para Saúde e Educação

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), resolveu tirar a semana para lançar dois novos programas de sua gestão. O primeiro é o ‘Mais Saber’, que visa dar a oportunidade para que 1.700 crianças possam passar mais tempo na sua unidade escolar com cursos culturais, esportivos e também de reforço em matérias como Língua Portuguesa e Matemática. O segundo é o “Qualisaúde”, apresentado nesta sexta-feira (28).

Câmaras retomam as sessões na próxima semana

Após o recesso de julho, as Câmaras da região retomam os trabalhos na próxima semana. Na terça (1), Santo André, São Caetano e Mauá. Na quarta (2), São Bernardo e Rio Grande da Serra. Na quinta (3), Diadema, Ribeirão Pires e a segunda sessão ordinária no Legislativo andreense. Nesta semana, Mauá chegou a levantar o recesso para aprovar projetos de denominação de equipamentos da rede pública de ensino.