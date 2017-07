Turismo Industrial de São Bernardo será apresentado no Sul do País

Referência no polo do desenvolvimento econômico, o programa de Turismo Industrial de São Bernardo será apresentado na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (31/07). Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SDET), coordenada por Hiroyuki Minami, vão abordar sobre os principais pilares da ação na cidade gaúcha, por meio de indicação da Scania.

A recomendação do modelo do Turismo Industrial de São Bernardo vai ser estudada pela prefeitura local, em uma iniciativa proposta por seminário “Turismo Industrial – Como alavanca para impulsionar o setor” , idealizado pelo vereador Gustavo Toigo (PDT), a partir das 14h, no Samuara Hotel, em Caxias do Sul.

Para representar o prefeito Orlando Morando, o secretário da Pasta vai ministrar uma palestra de 60 minutos. Na ocasião, será apresentado um vídeo institucional, cujas imagens mostramo o potencial e o novo modelo de gestão de São Bernardo.

“Vamos apresentar a cidade para os interessados e convidados do evento. Mostrar o modelo de gestão, reforçando a importância da motivação de ter empresas parcerias com o poder público para o desenvolvimento do município”, garantiu o prefeito.

O programa de Turismo Industrial foi reformulado e, atualmente, além de agenciar visitas para jovens, possui modalidade que atende exclusivamente empresários e empreendedores. Os participantes tem a oportunidade de conhecer o interior das fábricas, as tecnologias empregadas em cada processo de produção e a história da empresa. As ações promovem a oportunidade de networking com foco no fomento de novos negócios da cidade. Já foram registrados mais de 5.000 turistas e visitantes.