Neste domingo (30/07), o Parque Central de Santo André recebe a tradicional feira “Eu amo, eu adoto”, que apresenta animais à procura de um lar. Nesta edição, estarão disponíveis para adoção 114 animais – 12 gatos adultos, 13 gatos filhotes, 35 cães adultos e 54 cães filhotes. A ação acontece todo último domingo do mês, das 10h às 15h. Todos os animais já estão vacinados.

Para adotar, basta o interessado ter acima de 18 anos, além de levar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, documentos pessoais, como identidade e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

“Adotar um animal não é apenas uma das formas de ajudar a diminuir o número de animais abandonados que vemos pela rua, mas também uma oportunidade de trazer inúmeros benefícios para a saúde do próprio ser humano. Já foi comprovado pela ciência que o convívio com animais fortalece o sistema imunológico de crianças e adultos, diminui os níveis de estresse e incidência de doenças comuns, como resfriados, por exemplo”, explica a veterinária e diretora do Departamento de Vigilância à Saúde de Santo André, Ana Lúcia Meira.

Serviço

Data: 30 de julho (domingo), das 10h às 15h

Local: Parque Central – Rua José Bonifácio, s/n. Bairro Paraíso