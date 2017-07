A implementação da Estratégia Modular MQB na Fábrica Anchieta, em São Bernardo, marca o início de uma nova era para a Volkswagen do Brasil. Essa estratégia é o conceiEssa, base que vai dar origem inicialmente a quatro modelos completamente novos, que serão comercializados no mercado latino-americano nos próximos anos.

“Mais do que somente lançar um novo produto, estamos reposicionando nossa marca e preparando o lançamento de grandes novidades, todas desenvolvidas com foco total no cliente. O Novo Polo traz o futuro para o segmento de compactos premium no mercado brasileiro. Mais espaço interno, motores eficientes e de alto desempenho, altos níveis de segurança, muita conectividade e avançados recursos de tecnologia”, diz David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul (SAM).

Os veículos baseados na Estratégia Modular MQB proporcionam o que há de mais moderno em termos de design, inovação, alta performance e segurança. Graças à MQB, o Novo Polo vai elevar o patamar em seu segmento, como um modelo “best in class”, a oferecer recursos até então disponíveis apenas em veículos de classes superiores, como o Golf e o Passat.

Desenvolvido em conjunto pela Engenharia do Brasil e da Alemanha, o Novo Polo terá o objetivo de oferecer os recursos inéditos no segmento de compactos premium. A estratégia modular MQB permitirá ao Novo Polo ser o primeiro em sua categoria a oferecer quadro de instrumentos digital: a segunda geração do Active Info Display celebra sua estreia mundial no modelo.

O Novo Polo também vai inaugurar no País a nova geração de sistemas de infotainment da Volkswagen, com tela de 8 polegadas com recurso de navegação integrado ao Active Info Diplay. Além disso, a nova geração de infotainment proporciona o espelhamento das plataformas Apple CarPlay e Android Auto.

De acordo com a assessoria, a Volkswagen investe cada vez mais na oferta de motores TSI, que reúnem o que há de mais moderno em termos de performance, eficiência energética e prazer ao dirigir.

Conceito MQB

Entre os principais objetivos de sua implementação está a padronização do processo de manufatura nas fábricas do Grupo, o que estabelece, por exemplo, a mesma sequência de montagem e proporciona como grande vantagem a redução do tempo de produção dos veículos.

A Estratégia Modular MQB permite ainda a padronização de peças e diversos componentes dos veículos produzidos sob esse conceito. Assim, ela torna possível a democratização de inovações, com o intercâmbio de tecnologias.

O conceito MQB também permite compartilhar a base estrutural para o desenvolvimento de veículos de diferentes segmentos, o que gera sinergia para todas as classes de automóveis.

A combinação de dimensões padronizadas e variáveis, outro benefício da MQB, reduz significativamente a complexidade da produção de um veículo, gerando melhora substancial no processo produtivo e economia de escala.

Fábrica Anchieta

Primeira operação da Volkswagen fora da Alemanha, a unidade de São Bernardo será a base de produção do Novo Polo. O modelo global é a principal novidade da Volkswagen do Brasil em 2017 e trará para a fábrica de São Bernardo do Campo algumas das tecnologias mais modernas do Grupo Volkswagen em todo o mundo, como parte do cronograma de investimentos da empresa no Brasil, até 2020, da ordem de R$ 7 bilhões.

Com a chegada do Novo Polo, a fábrica Anchieta torna sua produção ainda mais tecnológica e dá mais um passo em direção à implementação de conceitos de Indústria 4.0, que cria fábricas inteligentes, conectadas e flexíveis.