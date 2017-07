Decreto de Temer autoriza emprego das Forças Armadas para segurança no Rio

O presidente Michel Temer autorizou o emprego das Forças Armadas para a “Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro”. O decreto presidencial foi publicado nesta sexta-feira, 28, em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU). As equipes ficarão no Estado a partir de hoje até o dia 31 de dezembro deste ano.

“O emprego das Forças Armadas será precedido de aprovação do planejamento de cada operação pelos ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e Chefe do Gabinete de Segurança Institucional”, diz o texto.

Hoje, o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, teve um reunião com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, justamente para discutir medidas de combate à crescente onda de violência no Estado.