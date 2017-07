Bolsas da Europa fecham em queda, movidas por balanços trimestrais

As principais bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 28, reagindo às quedas observadas na tarde de ontem no setor de tecnologia nos Estados Unidos. Balanços trimestrais de grandes empresas também afetaram os índices, além de dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de EUA, França e Espanha. Com esse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,04%, aos 378,34 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,40%, para 12.162,70 pontos, pressionado principalmente pelo balanço ruim da Amazon, nos EUA, que viu seu lucro líquido recuar 77% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2016. As ações das montadoras também protagonizaram quedas, seguindo uma decisão de Stuttgart de permitir o banimento de carros movidos a diesel devido às acusações de cartel de preços, tecnologia e fornecedores feitas nesta semana. A BMW fechou em queda de 0,83%, a Daimler recuou 0,73% e a Volkswagen perdeu 1,16%.

O FTSE 100, de Londres, caiu 1,00% nesta sexta-feira, chegando aos 7.368,37 pontos. O balanço da empresa de telecomunicações BT fez o mercado de blue chips como um todo recuar. De todo o índice, apenas 10 empresas fecharam no campo positivo. O grupo BT encerrou o dia em queda de 1,82%, enquanto a Anglo American caiu 0,12%.

Em Paris, o CAC 40 observou queda de 1,07%, para 5.131,39 pontos, mesmo que a França tenha apresentado alta de 0,5% no PIB durante o segundo trimestre. A Air France-KLM publicou balanço que não foi bem recebido pelo mercado e amargou queda de 4,13%. Além disso, as montadoras francesas seguiram seus pares alemães e registraram forte queda: Peugeot recuou 2,14% e Renault 5,08%.

Na Espanha, a alta de 0,9% do PIB não conseguiu reverter as perdas do Ibex-35. O índice fechou em queda de 0,63%, aos 10.536,10, alinhado com seus pares. Em Milão, o FTSE Mib recuou 0,94%, aos 21.430,36 pontos, enquanto em Lisboa o PSI 20 observou perdas de 1,49%, para 5.172,76 pontos.