Pentágono confirma disparo de míssil pela Coreia do Norte

A Coreia do Norte disparou um míssil no início da tarde desta sexta-feira, fim de noite em Pyongyang. Foi o primeiro teste do país desde 4 de julho, quando o país avaliou o alcance de um míssil intercontinental com capacidade para chegar aos Estados Unidos. O míssil de hoje caiu no mar entre a Coreia e o Japão e seu disparo foi efetuado de Mupyong-ri, na província de Chagang, na Coreia do Norte.

As forças armadas da Coreia do Sul disseram que o horário do disparo, às 23h41 no horário local, é incomum, mas não ofereceram maiores detalhes. O lançamento também foi confirmado pelo Pentágono, que está avaliando o acontecimento.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional do país para às 13h30 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.