Em setembro, uma nova versão para o clássico A Coisa, de Stephen King, chegará aos cinemas. No novo filme, o palhaço Pennywise está de volta para aterrorizar as criancinhas da cidade de Derry.

Esta semana, um novo trailer do longa It: A Coisa foi divulgado pela Warner Bros. e mostra imagens inéditas e bem assustadoras do que vem por aí.

A Coisa já havia ganhado um filme para a TV em 1990, com o título de It: Uma Obra Prima do Medo e com Tim Curry no papel do palhaço Pennywise. Agora, quem vive o temível personagem é o jovem Bill Skarsgård (Hemlock Grove).

It: A Coisa chega aos cinemas brasileiros em 7 de setembro.