Um dos sobreviventes da tragédia da Chapecoense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel (foto) já tem data certa para voltar aos gramados. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube catarinense confirmou que o jogador retornará aos jogos no amistoso com o Barcelona, marcado para o dia 7 de agosto.

A partida será no Camp Nou, na cidade catalã, e valerá o Troféu Joan Gamper, tradicional partida amistosa que o Barcelona disputa antes do início da temporada europeia. O clube espanhol fez o convite ao time brasileiro como forma de homenagem às 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido no fim de novembro, na Colômbia.

Ruschel foi um dos três jogadores sobreviventes da tragédia. Recuperado das lesões sofridas no acidente, ele iniciou o trabalho físico nos últimos meses e, no momento, se encontra em condições de disputar uma partida normalmente.

“A Associação Chapecoense de Futebol informa que, após uma decisão conjunta da Diretoria do Clube, do Departamento de Futebol e do próprio atleta – que apresenta-se apto para atuar -, o retorno oficial do lateral Alan Ruschel aos gramados acontecerá no dia 07 de agosto, no amistoso contra a equipe do Barcelona, no Camp Nou”, anunciou a Chapecoense.

No mesmo comunicado, o clube exaltou o retorno do lateral ao afirmar que a partida será importante na “reconstrução do clube”. “A volta de Alan representa um passo importante na sua superação e, ainda, no processo de reconstrução do clube. Deste modo, pensando na excepcional relevância do fato e considerando a importância e magnitude da partida realizada contra a clássica equipe espanhola – num dos templos do futebol mundial, entendeu-se que o jogo é a ocasião ideal para a retomada.”