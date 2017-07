O livro tem como público-alvo aqueles que consideram a pluralidade de São Paulo oprimida, e os manifestos por meio das escritas no gesso como parte da cultura diversificada. Caracteriza a aversão dos que sofrem por não achar espaço. Em Poesia de rua: o último a dormir, apague a Lua, Nadim exalta a indignação dos paulistanos com a injustiça social e rotina monótona por meio de versos que retratam sentimentos e traduzem sensações em acontecimentos do dia-a-dia.

Para o RD, o autor contou como foi a experiência de escrever um livro que carrega denúncia social. “Nunca publicaria um livro sem uma história por trás. E esse tem história. A minha, a sua, e a de todas as pessoas que vejo compartilhar {…} É meu papel apontar e discordar, é papel de todos”, disse.

Autor: Julio Nadim

Editora: Autografia

Preço sugerido: R$ 35

Nº de páginas: 88