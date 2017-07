Nesta sexta-feira, 28, Sasha Meneghel completa 19 anos e, para comemorar a data, Xuxa fez algumas homenagens para a filha nas redes sociais.

A primeira das homenagens foi um vídeo publicado no Instagram pouco após a meia-noite, que tem um compilado de imagens da gravidez de Xuxa, de Sasha quando recém-nascida e quando era criança.

“Dizer que eu te amo é muito pouco perto de todos os sentimentos lindos que eu tenho por você. Meu orgulho, meu anjo, meu presente de Deus. Devo ser realmente um ser especial, pois gerei você. E, se não era, agora sou por sua causa. Te amo, te amo infinitamente!”, escreveu Xuxa na legenda.

As felicitações seguiram com um segundo vídeo, também publicado no Instagram, com imagens caseiras que mostram Sasha já com uma idade mais avançada, até chegar em suas fotos mais atuais. “Meu Deus, como eu te amo. Nunca se esqueça”, diz a legenda. Sasha está comemorando seu aniversário em Saint Tropez, na Riviera Francesa.