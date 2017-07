Neste domingo (30/07), às 19h, o Teatro Municipal de Santo André terá a peça da Cia. Casarão, na turnê do espetáculo DR- Discutindo a Relação. Com direção da atriz Cris Nicolotti, o enredo conta a história do casal Théo e Luiza na tentativa de resolver problemas conjugais em sessões de terapia, o que acaba sendo motivo de maiores intrigas entre os dois. A comédia traz momentos de reflexão sobre relacionamentos, além de diversão. Ingressos R$ 40. Telefone: 98227-0710.