Neste domingo (30/07), a banda de rock Strike se apresenta na casa de show Lado B, em São Caetano, às 20h30. O grupo mineiro com estilo skate rock e rapcore foi fundado em 2003. Possui três álbuns gravados, com destaque nas trilhas sonoras da novela Malhação, com singles do Desvio de Conduta, que recebeu disco de platina, com mais de 100 mil cópias vendidas. O show trará os sucessos da banda e o último lançamento Sol de Paz. Ingressos R$ 70.