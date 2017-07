Estância recebe Cabaré Night Club com participação de Bruno e Marrone

O Cabaré Night Club, de Eduardo Costa e Leonardo, dessa vez vem acompanhado de Bruno e Marrone, para São Bernardo. O show acontece sábado (29/07), no Estância Alto da Serra, às 21h. O repertório conta com 22 faixas de grupos do sertanejo de influência como João Mineiro & Marciano, Chitãozinho & Xororó, Trio Parada Dura, Teorodo & Sampaio, Milionário & José Rico e Reginaldo Rossi. Ingressos R$ 70 e R$ 160. Telefone: 2027-0777.