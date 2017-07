Neste sábado (29/07), às 20h, o grupo de samba Demônios da Garoa se apresenta no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Fundado em 1943 e com título de grupo em atividade mais antigo do mundo, segundo ao Guiness Book, os Demônios da Garoa fizeram as gravações originais de Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Trem das Onze e trazem para o show os clássicos da trajetória musical da banda. Ingressos R$ 100. Telefone: 4222-1010.