O grupo Violeiros de Diadema faz apresentação neste domingo (30), às 19h, na praça Lauro Michels, no centro. No repertório estará a música sertaneja de raiz com execução de algumas composições de autores conhecidos, como Almir Sater, Ted Vieira, Raul Torres e Torrinha, morador de Diadema por muitos anos e falecido em 1988. Quem quiser conhecer mais sobre o Torrinha, que fez dupla com Canhotinho, há uma exposição no Centro de Memória, que conta a trajetória do artista. A mostra acontece até o final de agosto e a entrada é gratuita.

Outra atração é o festival comemorativo ao 18º aniversário da Casa do Hip Hop, neste sábado (29), das 10h às 20h. A casa é a primeira entidade pública no País a utilizar a linguagem do hip hop para melhorar a autoestima dos jovens. A programação de eventos terá 18 horas e reunirá artistas convidados e participações de B-Boys, Reppers, Grafiteiros e Djs da casa. Também serão realizadas batalhas de B.Boy e MC’s. O show de encerramento será com Beto Criolo e Banda. Tudo gratuito. (Colaborou Giullia Micali)