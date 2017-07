O Ministério do Turismo oferece 120 bolsas de estudos para cursos de aperfeiçoamento nas áreas de turismo e hospitalidade no Reino Unido para estudantes de graduação de instituições públicas e privadas de ensino. Para concorrer a vaga, é necessário que o estudante dessas áreas tenha obtido nota acima de 600 no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de comprovar proficiência em língua inglesa e de ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso superior.

O tempo de duração dos cursos é de aproximadamente 11 semanas com aulas teóricas e práticas. A implementação das bolsas de estudo será realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A alocação dos estudantes nas instituições internacionais será de responsabilidade da Association of Colleges, parceiro do Ministério do Turismo no programa.

Os interessados devem acessar o formulário no site da Capes – https://sso.capes.gov.br – até 25 de agosto.