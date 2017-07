Gramado, o lugar onde o luxo, romantismo e a gastronomia de alta qualidade reinam e agradam quem quer que for. No inverno, as atrações são ainda mais bonitas com a presença da neve, que costuma aparecer nesta época. A charmosa cidade do Rio Grande do Sul, mais parecida com um vilarejo alemão, é o destino perfeito para quem quer ir atrás do frio com as ofertas da baixa temporada.

Para começar, um tour pela região de Maria Fumaça é obrigatório. Alguns passeios incluem visitas a vinícolas com degustação de vinhos e atrações tradicionais italianas e gaúchas dentro dos vagões. O passeio custa a partir de R$ 200 por pessoa, com duração de 2 horas. O roteiro inclui passagem por cidades, como Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Nova Petrópolis, com lindas paisagens da Serra Gaúcha.

Gramado é recheada de cervejarias e vinícolas de qualidade que permitem visitação, degustação e até colheita. A Casa Seganfredo, na estrada Serra Grande, é uma das mais procuradas por turistas por servir vinhos finos e desprender de um clima bem familiar. Para uma visitação mais técnica e minuciosa, o ideal é visitar a Vinícola Ravanello, em Portico. Para atrelar diversas vitivinícolas em um só passeio, algumas operadoras da cidade oferecem o Tour Gran Reserva, com transporte e visita a três regiões de colonização italiana.

Para um clima romântico com flores em um passeio a dois, o próximo destino é o Lago Negro. No local é possível fazer passeio de pedalinho em um dos famosos cisnes brancos, almoçar no restaurante Parador ou saborear o famoso chocolate de Gramado. Para os que curtem pedalar ou fazer uma caminhada relaxante, o parque abriga trilhas entre pinheiros e flores que garantem um passeio tranquilo no meio da natureza.

Parque

O Mini Mundo, no bairro Planalto, é um parque ao ar livre, formado por réplicas fiéis de prédios de várias partes do mundo, ricos em detalhes e muito semelhantes à realidade – mas 24 vezes menor. O parque é interessante para quem viaja com crianças, já que há espaço infantil e lojas temáticas que prendem a atenção pelas cores e minúcias. O ingresso para entrar no Mini Mundo custa R$ 36 e R$ 18 meia.

Apesar de os preços serem um pouco mais elevados, o ideal em Gramado é se hospedar próximo ao centro. Nesses hotéis, a maioria dos quartos oferece ar condicionado para espantar o frio e acomodações aconchegantes, como é o caso do Wish Serrano Resort & Convention, onde uma diária custa R$ 456 para dois adultos com café da manhã.

Outra opção e ao melhor estilo alemão é o Hotel Alpestre, onde uma diária para dois sai por R$ 371 com café. Para quem quer economizar, dá para encontrar pousadas que também oferecem bons serviços, como a Pousada Sonho Meu, no bairro Avenida Central, que oferece um quarto para dois a partir de R$ 181 por dia. (Colaborou Raíssa Ribeiro)