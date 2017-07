Índice de custo do emprego sobe 0,5% no 2º trimestre ante o primeiro nos EUA

O índice de custo do emprego nos Estados Unidos teve crescimento de 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro, após ajustes sazonais, abaixo da previsão de alta de 0,6% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O avanço modesto do índice sinaliza que há pouca pressão sobre os custos do trabalho no país, apesar do que parece ser um mercado de trabalho mais apertado. Na comparação anual, as compensações totais para os trabalhadores subiram 2,4%, mantendo a tendência vista desde o início do ano. Os salários cresceram 2,3% na comparação anual.

A taxa de desemprego dos EUA estava em 4,4% no mês passado, no patamar mais baixo em uma década. Fonte: Dow Jones Newswires.