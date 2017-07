Depois de Mick Jagger lançar duas novas músicas, é a vez de outro roqueiro veterano divulgar uma canção inédita. O ex-baterista dos Beatles Ringo Starr está de volta com Were On The Road Again.

O lançamento, que já seria especial por si só, ganhou ainda mais importância por trazer parcerias com grandes nomes do rock, incluindo Paul McCartney, parceiro de Starr nos Beatles. Joe Walsh, dos Eagles, Steve Lukather, da banda Toto, e Edgar Winter também participam da faixa.

We’re on the Road Again é a primeira música divulgada do próximo álbum de Ringo Starr, Give More Love, que deve contar com ainda mais parcerias com Paul McCartney.

Com 14 faixas, o disco deve ser lançado no dia 15 de setembro. Confira abaixo a lista de músicas:

We’re on the Road Again

Laughable

Show Me the Way

Speed of Sound

Standing Still

King of the Kingdom

Electricity

So Wrong for So Long

Shake It Up

Give More Love

Back Off Boogaloo

Don’t Pass Me Buy

You Cant Fight Lighting

Photograp