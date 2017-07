Incêndio atinge favela na zona oeste de São Paulo

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 desta sexta-feira, 28, para combater um incêndio em uma favela na Avenida Valdemar Roberto, região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.

Onze viaturas foram deslocadas para a Avenida Waldemar Roberto, na altura do número 1229, próximo à Avenida Escola Politécnica. Segundo os Bombeiros, o fogo foi extinto por volta das 6h30 da manhã. Seis barracos foram atingidos.

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas no local ou sobre as causas do incêndio.