Remoção de estandes gera protesto na Feirinha da Madrugada, no Brás

Um grupo de comerciantes se revoltou contra a demolição de alguns boxes da Feira da Madrugada, no Brás, no centro de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 27. Conforme a Polícia Militar, a confusão começou após a chegada de funcionários do consórcio responsável pelo centro de compras, que concentra principalmente lojas de vestuário.

Guardas civis metropolitanos (GCMs) e PMs chegaram a ser acionados para controlar o tumulto, por volta das 20 horas, quando os lojistas afetados bloquearam parte da Avenida do Estado em protesto.

Os comerciantes teriam sido informados previamente sobre a remoção, em função de irregularidades no cadastro para vendas no local, e insistiram em manter produtos em exposição. A PM informou que a manifestação foi encerrada em poucos minutos, e a feira ocorreu normalmente, a partir das 2 horas.