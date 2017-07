Após duas visitas a São Bernardo, o prefeito da Capital, João Doria Jr. (PSDB), retorna a região no mês de agosto. O tucano fará a abertura do 1º Meeting Empresarial, no Teatro Municipal de Santo André. O evento ocorre no dia 9 de agosto e reunirá empresários e CEOs de Santo André. O prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), também fará uma palestra sobre o panorama e o futuro do município.

Retorno

A Câmara de São Caetano já divulgou a ordem do dia da primeira sessão ordinária após o recesso de julho. Nos trabalhos da próxima terça-feira (1º/8), os vereadores vão debater e votar propostas do próprio Legislativo. Destaque para a proposta do líder de governo, Tite Campanella (PPS), que regulamenta bolsas de estudo pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul.

Lembrando

Na semana que vem todos os Legislativos retornam aos trabalhos em plenário. Na terça, além de São Caetano, também terá sessão em Santo André e Mauá. Na quarta, em São Bernardo e Rio Grande da Serra. Na quinta, em Diadema e Ribeirão Pires, além da segunda sessão da semana na Câmara andreense.

Promessa

Em uma live no Facebook, nessa quinta-feira (27), o prefeito de São Caetano, José Auricchio Jr. (PSDB), anunciou que pretende iniciar ainda neste segundo semestre a construção do segundo Centro Odontológico no município, desta vez no subsolo do Centro de Especialidades do bairro Fundação. Segundo o tucano, a obra vai durar um ano.

Pesquisa

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), comemorou os números de sua aprovação divulgado pelo instituto INDSAT, que avalia administrações de dez municípios paulistas. Segundo a pesquisa referente ao segundo trimestre, o socialista chegou aos 669 pontos, assim ficando em primeiro lugar entre os prefeitos avaliados. Percentualmente 51% dos pesquisados consideram sua gestão como ótima ou boa. 35% regular e 14% consideram ruim ou péssima.

Atenção

Chamou a atenção é que a notícia foi divulgada pela Comunicação da Prefeitura mauaense com o título “Atila é o melhor prefeito entre as 10 maiores cidades do Estado”. Geralmente, os e-mails das prefeituras são usados para questões coorporativas e em casos como este, a notícia deveria ser divulgada pelo e-mail do assessor pessoal do prefeito ou pelas redes sociais pessoais do prefeito para evitar problemas em torno do uso da máquina pública.

Segurança

Durante a avaliação de sua gestão à frente da Câmara de Diadema, o vereador Marcos Michels (PSB), disse que com a falta de controle em relação as pessoas que circulavam pelos corredores onde estão os gabinetes, a torneira de um dos banheiros foi roubada por 13 vezes. Curiosamente, o mesmo aconteceu na Prefeitura, onde tal objeto foi retirado do local por mais de 50 vezes.

Cópias

Outra situação que chamava a atenção era em torno dos pedidos para fazer cópias de currículos e outros documentos. Muitos circulavam por todos os gabinetes até conseguir o número de cópias que julgava necessário. Para evitar tal situação, os visitantes só circulam pela Câmara de Diadema com uma identificação que mostra em qual gabinete o munícipe vai procurar ajuda.

Acidente

O vereador de Ribeirão Pires, José Nelson de Barros (PMDB), se envolveu em acidente de trânsito nesta quinta-feira (27). Segundo testemunhas, o peemedebista acabou atingindo uma senhora e duas crianças que estavam em uma calçada. Em vídeo divulgado nas redes sociais, funcionários de uma farmácia prestavam assistência às vítimas, enquanto Barros ficava ao lado do carro observando a situação. Além disso, outros munícipes repreendiam o vereador.