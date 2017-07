Dezessete pontos separam São Bernardo e São Caetano na classificação geral dos 61º Jogos Regionais, disputado em território são-bernardense. A três dias do fim da competição, os esportes coletivos vão fazer a diferença para definir o campeão. Enquanto isso, na disputa para atletas até 21 anos, a liderança está com o município de Osasco.

Na soma dos pontos das modalidades que já encerraram sua disputa os são-bernardenses lideram a classificação geral com 148 pontos. Em segundo, a delegação sul-são-caetanense somou 131 pontos. Santos fecha o pódio parcial com 97 pontos. As colocações equivalem aos dados divulgados no sétimo boletim dos Jogos, divulgado na última quarta-feira (26).

Como a cidade vencedora em cada modalidade ganha nove pontos, a disputa ainda está em aberto entre os dois municípios da região que ainda estão nas disputas do vôlei e do futsal, além da natação, para definir o novo detentor do título. Os donos da casa buscam o seu sexto título na história, o quinto consecutivo.

Apesar da segunda colocação no geral, São Caetano foi o município que conquistou mais medalhas de ouro por modalidade. Foram 11 até o momento, entre elas atletismo, capoeira, ginástica artística e judô nas quais venceu tanto entre os homens quanto entre as mulheres. São Bernardo vem na sequência com nove conquistas, com o principal domínio no vôlei de praia.

Outro município que também conquistou títulos na competição foi Santo André, vencedora no basquete e no xadrez, ambos entre as mulheres. Mauá conseguiu segundo lugar na bocha, capoeira masculino e na malha. Ribeirão Pires teve como melhor colocação o terceiro lugar no handebol feminino. Rio Grande da Serra obteve seu melhor resultado no handebol masculino (5º lugar) e Diadema no handebol foi sexto lugar com suas equipes masculina e feminina.

Até 21 anos

Enquanto isso na disputa até 21 anos, o domínio é do município de Osasco com 62 pontos. São Bernardo é o segundo colocado na classificação geral com 43 pontos. Praia Grande completa o pódio com 40 pontos. Santo André está em quarto lugar (38 pontos). Entre as demais cidades da região, São Caetano é a sexta colocada (24 pontos); Diadema está em sétimo (21 pontos, empatado com São Vicente); e Ribeirão Pires e Mauá estão empatadas com Cubatão em nono lugar (sete pontos).