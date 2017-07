O reflexo da economia global no País com recessão, registro de 13,8 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com o IBGE, clima de desconfiança e muita cautela por parte dos empresários não poderia ser diferente e também atinge em cheio segmentos da indústria e comércio de São Caetano. Com isso, muitos lamentam e dizem não ter o que comemorar nesta sexta-feira (28) aniversário de 140 anos da cidade.

O diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Caetano, Vladimir Chiea, afirma que de fato o momento para o empresário é difícil, já que o setor vive o reflexo de medidas não tomadas pelo governo federal nos últimos anos, entre elas a não consolidação de reformas importantes como a Política, da Previdência e Tributária.

“A esperança é que a situação melhore, mas não há o que comemorar. O nível de desemprego e capacidade ociosa são muito grandes. Várias empresas não estão trabalhando todos os dias da semana, quando tempos atrás operavam em dois ou três turnos”, afirma Chiea.

Sobre a condução da atual gestão da cidade o dirigente garante que a entidade ganhou mais espaço dentro da Administração Municipal, já que passou a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. “Há um objetivo do governo para estimular a indústria em São Caetano”, ressalta, mas admite que a cidade acumula o fechamento de várias empresas nos últimos anos.

Desde 2005 em São Caetano, a VirtualCAE, especializada na comercialização de softwares e prestação de serviços de engenharia, registra queda nos serviços para o setor automotivo, mas projeta ampliação de mercado este ano, na ordem de 20%, com vistas no setor agrícola. A empresa deve colocar em prática ainda este semestre, em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia, um projeto que visa trabalhar com alunos de engenharia mecânica a tecnologia de softwares desenvolvidos pela empresa no Brasil.

Em relação a atual gestão, o diretor comercial da empresa, Leandro Garbin, afirma que a Prefeitura deveria incentivar mais o fomento à pesquisa e desenvolvimento na cidade, e acrescenta que seria importante promover a conexão da grande indústria com as pequenas empresas. “O prefeito não tem interação com a pequena indústria. Creio que nesse ponto a cidade está ficando para traz. Sorocaba e São José dos Campos, por exemplo, tem avançado com políticas na área de tecnologia”.

Já o Instituto de Tecnologia de São Caetano (ITESCS), prestes a completar dez anos de atividade, acredita que a área de tecnologia vive um momento especial e será um dos motores para retomada do crescimento. A entidade conta com 55 associados do segmento de TI e busca alavancar negócios para as empresas.

De acordo com o presidentes do ITESCS, Benício José, atualmente a Prefeitura está fazendo um levantamento junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico para saber qual o percentual que as empresas de tecnologia representam no município. “Nós temos 10 com representatividade nacional, uma delas é a Digifort, que é uma das maiores brasileiras de tecnologia de segurança, exporta para mais de 100 países”, diz.

Comércio também sofre e espera melhoria

Assim como a indústria, o setor do comércio de São Caetano acumula perdas e muitos empresários tentam se reinventar para driblar a situação econômica atual. Mas muitas vezes não bastam ações isoladas, o momento no setor não é de otimismo, e passados sete meses da atual gestão municipal, muitos esperam políticas públicas que ajudem fomentar o comércio local.

Instalado na rua João Pessoa, na região central, Renato Rodrigues, proprietário do Fifty Café, relata que teve um início de ano muito ruim, e desde então, tem procurado adotar medidas para atrair novos clientes. Ele lamenta o fato de ter ocorrido muitas demissões de funcionários que trabalhavam em uma grande rede de varejo, que fica próxima ao seu estabelecimento. Por conta do ocorrido, o movimento caiu, e com isso, precisou demitir dois de um total de 10 colaboradores que atuam no local.

“Eu tinha uma reforma para fazer e acabei não fazendo. Melhorou um pouco com a chegada de 300 pessoas que vieram trabalhar para um grande grupo aqui na rua. Foi possível até contratar os dois funcionários que havia demitido”, diz Rodrigues.

O empresário acrescenta que as coisas só tem decaído após o início da nova gestão em São Caetano. “Sempre trabalhei com mesinhas no lado de fora, mas tive que tirar porque me multaram. A implementação da zona azul na rua também me prejudicou bastante, começaram a multar direto”, lamenta a acrescenta que acabou perdendo clientes por conta da medida.

O dono de lanchonete na rua Conde Francisco Marazzo, no Bairro Fundação, Osvaldo Mendes, está exercendo a atividade há 10 anos no local e explica que o comércio está muito fraco com perda real de faturamento na casa dos 20%. “Difícil julgar o atual prefeito, o comércio está em dificuldade já tem uns três anos. Espero que melhore”, diz

Já Natália Aguera, gerente de duas bombonieres na rua Santa Catarina, explica que o estabelecimento mais antigo existe há 28 anos, antes era administrado pelo seu pai. A comerciante relata que registrou perda na venda de doces, mas em compensação teve alta nos artigos de festa. “Espero que as coisas melhorem como um todo na cidade. Quem sabe quando o metrô chegar aqui (risos) isso aconteça”, conclui.

Prefeitura trabalha com orçamento apertado

O cenário na Prefeitura de São Caetano não é diferente, com orçamento apertado, o município também passa por dificuldades financeiras. Em janeiro, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) estimou que a receita real da cidade seria reduzida de R$ 1,3 bilhão (peça prevista pelo antecessor Paulo Pinheiro (PMDB) para R$ 850 milhões, redução de 34,61%.

Na ocasião, o chefe do Executivo havia anunciado algumas medidas de contenção de gastos e afirmou que a peça orçamentária havia sido “superestimada” pela gestão anterior. O Repórter Diário solicitou dados atualizados referentes a questões orçamentárias de São Caetano para explicar melhor como andam as contas da Prefeitura. Mesmo depois de cobrar o município várias vezes, não recebeu resposta.