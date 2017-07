Nesta sexta-feira, 28 de julho, São Caetano completa 140 anos de fundação. Para marcar a data, a Prefeitura agendou uma programação que inicia com imagens históricas do município, por meio da exposição fotográfica Nossa História, que resgata momentos marcantes do município e pode ser visitada na Rede Atende Fácil, no Paço. As festividades seguem até agosto com atrações, como a mostra Contrastes, de Kin-I-Chi-Kaneco e Bia Doria, na Pinacoteca Municipal, e as tradicionais na data, como a Festa Italiana, Missa Campal e distribuição do Bolo de Aniversário. Confira:

Exposição “Imagens da Nossa História”

Local: Atende Fácil – rua Major Carlo Del Prete, 651.

Exposição “Contrastes”, de Kin-I-Chi-Kaneco e Bia Doria

Local: Pinacoteca Municipal – av. Dr. Augusto de Toledo, 255.

Exposição fotográfica “Itália em 40 clicks”

Local: Museu Municipal – rua Maximiliano Lorenzini, 122.

Julho

até 29/7

Programa Bairro a Bairro – Fundação

Ações: Bota-Fora de Entulhos (até 28/7, das 7h às 17h); Cidadão da História (28/7 – 19h30 – Igreja Presbiteriana: rua Heloísa Pamplona, 177); Intensivão de Serviços (29/7 – 9h às 13h – rua Dr. Rodrigues Alves)

DIA 28/7 – 10h

Missa Campal e Bolo de Aniversário

Local: Praça Ermelino Matarazzo – Bairro Fundação

DIAS 28, 29 e 30/7 – 8h às 22h

Exposição de Carros Antigos

Local: Espaço Verde Chico Mendes.

DIA 29/7 – 9h às 17h

Evento “A Rua é Sua”

Local: av.Fernando Simonsen (em frente ao Chico Mendes).

DIA 29/07 – 20h

Baile de Aniversário da Cidade e aniversariantes do mês

Local: CISE João Nicolau Braido – rua Humberto de Campos, 600.

DIA 30/07 – 09h

Caminhada de Aniversário da Cidade

Saída: Estacionamento do Hipermercado Extra – Centro

DIA 30/07 – 10h30

Entrega da Medalha Di Thiene

Local: Salão Nobre da Câmara – av.Goiás, 600.

AGOSTO

DIA 3/8 – 19h

Ato Solene em homenagem ao ex-atleta Rogério Sampaio

Local: Plenário dos Autonomistas (Câmara) – av. Goiás, 600.

Dias 3 e 4/8 – 20h

Espetáculo O Som e a Sílaba. Direção de Miguel Falabella.

Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Dia 5/8 – 10h e 11h30

Inauguração da Praça da Bíblia (atrações musicais evangélicas e cerimônia)

Local: av. Goiás – Centro

O evento é de oficialização do nome do local; apesar do Monumento à Bíblia, o nome da praça era Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Dia 5/8 – 13h às 18h

Feijoada do Bem

Local: CISE João Nicolau Braido – rua Humberto de Campos, 600.

De 5 a 27/8 – a partir das 18h (sábados e domingos)

25ª Festa Italiana

Local: praça Ermelino Matarazzo – bairro Fundação

Dia 11/8 – 12h

Almoço em comemoração ao aniversário da cidade e do CISE Francisco Coriolano de Souza

Local: rua Dionízio Mercado, 199, Nova Gerty

Dia 13/8 – 10h

Cãominhada das ONGs

Local: av. Presidente Kennedy (trecho da rua de Lazer)

Dia 17/8 – 19h

Concurso Miss e Mister 3ª Idade

Local: CISE João Nicolau Braido – rua Humberto de Campos, 600 – Bairro São José

Dia 20/08 – 10h

Zumba Master

Local: Ginásio Poliesportivo Milton Feijã0 – Rua Walter Thomé, 64 – Bairro Olímpico

Dia 20/08 – 12h

Almoço Dançante em Comemoração ao Aniversário da Cidade

Local: CISE Moacyr Rodrigues – Rua Rafael Corrêa Sampaio, 600.

Dia 22/08 – 19h30

Lançamento da revista Raízes nº 55

Local: Teatro Santos Dumont.

Dia 25/8 – 19h30

Dia do Soldado (com Sargento Leal)

Local: Espaço Verde Chico Mendes

Setembro

Dia 01/9 – 12h

Almoço em Comemoração ao Aniversário do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) João Castaldelli

Local: av. Presidente Kennedy, 2.400.