Completados 140 anos de fundação nesta sexta-feira (28/07), São Caetano tem como grande desafio a mobilidade urbana pelo horizonte. A cidade é a maior em proporção de veículos por habitantes do Brasil, uma média aproximada de dois carros a cada três pessoas. No entanto, as obras de estrutura viária do município, único 100% urbanizado no ABC, não acompanham o crescimento populacional.

Segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), São Caetano encerrou 2016 com 158.825 habitantes, um crescimento de quase 10 mil moradores em menos de uma década. No Censo 2010, a cidade registrou 149.263 residentes. Naquela ocasião, inclusive, o número de carros era de 88.053, mas a estimativa passou 100.224 automóveis até o fim do ano passado. Ao todo, o município tem 139.702 veículos automotores, agregadas todas as categorias (veja tabela).

Hoje, São Caetano registra pontos de engarrafamento em horários de pico nas avenidas Goiás, Presidente Kennedy, Guido Aliberti, e ruas Alegre e Visconde de Inhaúma. Como é comum em outras cidades do ABC, o município conta com vias estreitas na região central, como aos arredores da Rodoviária e da estação da Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A cidade não tem uma grande obra de estrutura viária há anos, por restrições orçamentárias e pela imposição da ocupação urbana em toda sua extensão de 15,46 km². As alternativas, porém, ficaram restritas a projetos, como o túnel sob a avenida Goiás para desafogar o tráfego local. Também havia como “plano B” de construir uma via sobreposta aos trilhos da Linha-10, mas igualmente sem sucesso.

O cenário se mostra ainda mais desafiador pela falta de oferta de trabalho para moradores com ensino superior completo, que enxergam oportunidade de emprego além das divisas do município, principalmente na vizinha São Paulo. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 35,89% cursavam a graduação conforme dados do Censo 2010, número esse possivelmente já defasado. Em 2000, eram 27,50% e, em 1991, 15,27%.

“Há em São Caetano um dos maiores níveis do país em escolaridade superior, mas não há oferta de trabalho no município que atenda essa demanda, por isso que cerca de 80% dessas pessoas saem da cidade. Tudo isso gera um problema de mobilidade urbana e também ao comércio local”, destaca o pró-reitor de graduação da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), Leandro Campi Prearo.

Para mudar uma cultura automobilística, o transporte público é uma alternativa. Hoje, a cidade tem 48 ônibus que operam oito linhas municipais pela Vipe (Viação Padre Eustáquio), e conta com a estação da CPTM, como único ponto de ligação ao sistema metroferroviário na Capital. Ainda assim, as opções ainda não são suficientes para motivar o morador a trocar o carro pelo coletivo ou pelo trem.

Pode ajudar nesse contexto a chegada do monotrilho da Linha 18 do Consórcio VemABC, visto que o projeto prevê quatro estações em São Caetano, maioria delas em divisas com São Paulo e São Bernardo. Entretanto, a proposta ainda não teve as obras iniciadas e prevê quatro anos para sua implantação total, conforme contrato de concessão da PPP (Parceria Público-Privada) entre o grupo empresarial e o Estado.

Prearo avalia que não há solução fácil para cidade enfrentar o crescente número de automóveis, enquanto sua estrutura viária pouco se modifica. No entanto, com a chegada do monotrilho, um passo seria adotar medidas de incentivo ao uso de transporte público, mesmo que algumas opções sejam impopulares e tenham um custo político e eleitoral provavelmente elevado.

“Acho que o monotrilho vai ajudar, embora já haja facilidade para chegar ao sistema metroviário. O rodizio (de veículos, parecido com o aplicado em São Paulo) é para se pensar em São Caetano, porque não há uma solução imediata e talvez isso melhore o fluxo diário de transito. Então há de pensar nisso, apesar do custo político”, completa o docente.

Qualidade de vida também implica em desafios futuros

Acostumada a ter o melhor IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) do Brasil, São Caetano, que completa 140 anos de fundação nesta sexta-feira (28), também paga o ônus de ter melhor qualidade de vida. Para o pró-reitor de graduação da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), Leandro Campi Prearo, o cenário implica em maiores investimentos em cada ano na Educação, Saúde, Segurança e outros setores.

“Acho que temos muito a comemorar. Há cidades pequenas ou até menores que São Caetano que não conseguiram o mesmo grau de desenvolvimento (urbano). Há 37 anos, o município tem o melhor IDH do país, com melhor nível de Educação e renda, e um dos maiores níveis de expectativa de vida (78,2 anos)”, destaca o docente.

No entanto, os aspectos positivos da cidade mantêm a necessidade do governo municipal em ampliar os investimentos em setores essenciais no dia a dia do cidadão. “Em ressalva, esse cenário fez a cidade atrair novos empreendimentos imobiliários e novos moradores. Temos algo em torno de 158 mil moradores, um crescimento de aproximadamente 8 mil residentes na última década e isso causará uma serie de situações que terão de ser tratadas no Poder Público”, alerta.