Brasil faz 1º treino em Nanjing e abrirá fase final do Grand Prix contra a China

A seleção brasileira feminina de vôlei chegou nesta quinta-feira a Nanjing, na China, para a fase final do Grand Prix – a estreia será contra as anfitriãs na próxima quarta, dia 2 de agosto, às 8h30 (de Brasília) – depois de 28 horas de viagem e já fez o primeiro treinamento. A ponteira Natália, campeã olímpica com o Brasil no Rio-2016, destacou a importância de antecipar a preparação.

“Já estamos acostumadas a essas viagens longas. Foi muito importante termos chegado esses dias antes para nos adaptarmos ao fuso horário, alimentação e treinamento. Acredito que esse período de aclimatação será fundamental na nossa reta final de preparação”, frisou a jogadora.

O Brasil é o atual campeão do Grand Prix e luta pelo 12.º título da competição. O time nacional estará ao lado de chinesas e holandesas no Grupo J, conforme a tabela divulgada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). No Grupo K jogarão Estados Unidos, Sérvia e Itália.

Para o técnico do selecionado nacional, José Roberto Guimarães, as donas da casa são as grandes favoritas a vencer o torneio. Mas o treinador confia no potencial das suas jogadoras e aposta na manutenção do bom desempenho da equipe verificado nas fases anteriores da competição.

“Elas (chinesas) jogaram todo o Grand Prix em casa e vão disputar a fase final diante da sua torcida. Na sequência, vamos jogar contra a Holanda que já enfrentamos no Brasil. É uma equipe que evoluiu bastante e fez um bom Grand Prix. Vejo todas as equipes muito equilibradas. Nós temos condições de jogar de igual para igual contra qualquer time. O mais importante é que tenhamos a mesma atitude que tivemos jogando a última etapa no Brasil”, projetou Zé Roberto Guimarães.

Após enfrentar as chinesas, a seleção brasileira – que terminou a fase de classificação do Grand Prix em terceiro lugar – terá pela frente a Holanda, no dia 3 de agosto, também às 8h30 (de Brasília).