Sessions diz que ficará no cargo enquanto Trump quiser

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmou hoje, em entrevista à Associated Press, que continuará à serviço de Donald Trump pelo tempo que o presidente quiser, e ainda ressaltou que ele tem todo o direito de procurar outra pessoa para ocupar seu cargo.

“Eu sirvo ao presidente. Sei disso desde o dia em que aceitei o cargo”, afirmou Sessions.

Nesta semana, Sessions sofreu ataques do presidente, o que alimentou especulações de que ele seria demitido ou renunciaria. Trump está desapontado com o fato de que Sessions se declarou impedido de comandar as investigações sobre os laços entre o governo russo e sua campanha eleitoral.

Sessions reconheceu que essa não foi a “melhor semana” de seu relacionamento com Trump, mas disse que ambos têm uma “harmonia de valores e crenças”. Fonte: Associated Press.