A Operação Inverno do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que tem como objetivo prevenir e combater a emissão de fumaça preta por veículos movidos a diesel da frota pública municipal, já começou. Cerca de 650 veículos de empresas de ônibus, Prefeitura e Semasa serão vistoriados até 6 de setembro. Em 2016, 84% dos veículos aferidos foram aprovados.

Importante ação de combate à poluição do ar no município, a Operação Inverno faz parte do ProAr (Programa de Qualidade do Ar em Santo André) do Semasa. Os veículos aprovados recebem um selo do ProAr 2017.

Além das inspeções na frota pública, a autarquia realiza as blitz punitivas nas vias públicas semanalmente, quando caminhões, ônibus e outros veículos a diesel podem ser parados para inspeção.

Para fazer a aferição, os agentes do Semasa usam o opacímetro, aparelho que mede a quantidade e opacidade de fumaça emitida pelo escapamento dos veículos. O equipamento permite maior precisão na aferição da fumaça preta e imprime o relatório no ato da medição.