Bruno Henrique admite que Palmeiras merece cobranças por eliminação

Em uma reapresentação silenciosa e triste depois da eliminação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, o Palmeiras colocou o volante Bruno Henrique para dar entrevista coletiva e coube ao jogador, que não pôde atuar na partida realizada na quarta-feira à noite em Belo Horizonte, as explicações para o adeus à competição. Na opinião dele, as críticas sobre o rendimento do time são justas e cabe ao elenco procurar reagir o quanto antes.

Bruno Henrique não teve como atuar pela competição por ter chegado ao clube depois do fim do período de inscrições para a Copa do Brasil e viu da tribuna do Mineirão o empate em 1 a 1 que causou a eliminação do alviverde. “Quando perde é ruim. Todo o elenco triste, cada um no seu canto. Cada um respeita o outro, deixamos quieto os colegas para trabalharmos”, afirmou o volante.

O retorno do time para São Paulo foi marcado por uma discussão no hotel onde a delegação estava hospedada, em Belo Horizonte, após o retorno do Mineirão. O conselheiro do clube Carlos Degon foi protestar contra a eliminação do time, com cobranças para o elenco e o diretor de futebol Alexandre Mattos. Degon precisou ser contido por seguranças e alguns jogadores.

O volante palmeirense admitiu que críticas são merecidas. “A cobrança, desde que não haja agressão física, é apropriada. Somos profissionais e temos que saber receber da melhor maneira possível, de forma que não nos atrapalhe. Nosso grupo está fechado, focado. Quando é eliminado, é normal virem críticas, muitas coisas de fora. Temos que saber lidar com isso”, disse.

A eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil deixa o Palmeiras com mais responsabilidade para se classificar na Copa Libertadores. No dia 9, no Allianz Parque, a equipe recebe o Barcelona, do Equador, pelas oitavas de final, e precisa reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo adversário em 5 de julho, no confronto de ida, em Guayaquil.

“O que está no foco agora é o próximo jogo. Temos de dar resposta o quanto antes, já contra o Avaí, no fim de semana”, disse Bruno Henrique sobre a partida de sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além do volante, voltam a ficar à disposição jogadores que não puderam atuar na Copa do Brasil por não terem sido inscritos: Mayke, Luan, Juninho e Deyverson.