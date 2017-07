O Sesc São Caetano oferece oficinas e cursos abertos ao público dentro do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA). As turmas, que devem abrir em agosto, tem capacidade para entre 10 e 20 pessoas.

Veja abaixo a relação de cursos ofertados pela instituição:

Curso de Xilogravura: Retratáveis – 02/08 a 27/09. Quartas, das 19h às 21h30. R$ 40,00 (Geral). R$ 20,00 (Credencial Plena)

Este curso tem por objetivo unir a linguagem da xilogravura com o tema dos retratos, buscando assim compreender os recursos expressivos da gravura na madeira, conhecimento de procedimentos técnicos e também fazer com que os participantes criem uma poética pessoal na abordagem do gênero dos retratos. O retrato é um tema recorrente nas artes visuais, com uma vasta tradição na pintura ocidental. Ao longo da história da arte, esse tema foi amplamente utilizado como forma de mostrar a visão antropocêntrica do mundo na Renascença ou como maneira de apresentar o homem e seus anseios em diversos períodos como no Barroco, Romantismo e o Neoclassicismo. Pelo fato de desenvolver o aprimoramento técnico do artista, o retrato foi um dos gêneros mais utilizados nas academias de arte. Já nos séculos XX e XXI, o gênero é revisitado e pensado dentro das perspectivas de invenção e experimentação. Inscrições na Central de Atendimento.

Construção Artesanal de Amplificadores de Áudio – 03 a 31/08. Quintas, das 19h às 21h. Grátis

Os participantes serão instigados a olhar para uma das tecnologias mais usadas na reprodução e difusão da música atual de modo a compreender os caminhos que levam o sinal sonoro na transformação de energias mecânicas e elétricas, processadas e difundidas até o sistema auditivo. Serão oferecidos recursos a fim de gerar habilidades de associação de componentes eletrônicos de baixo custo, possibilitando que os participantes confeccionem sistemas amplificadores – além disso, serão apresentadas algumas possibilidades criativas de utilização deste material em trabalhos de arte sonora, arte tecnologia e música experimental. Ao final, participantes levará para casa um sistema amplificador construído durante o curso. Inscrições na Central de Atendimento. Não recomendado para menores de 12.

Encadernação Japonesa – Fazendo Bloquinhos de Anotações – 12 a 26/08. Sábados, às 14h. Grátis

Usando papéis e linhas, vamos aprender um tipo básico de encadernação japonesa e construir bloquinhos de anotações. Inscrições na Central de Atendimento. Livre.

Desenho e Expressão Criativa – 15/08 a 26/09. Terças, das 19h às 21h. Grátis

A prática do desenho pode ser uma forma de expressão e satisfação pessoal que muitas vezes deixamos de lado por falta de tempo ou encorajamento. Este curso tem o objetivo de despertar ou reavivar o interesse pelo desenho de maneira livre, com materiais acessíveis e foco no desenho em preto e branco, traço, ideia e composição. Serão ensinadas técnicas básicas, mas o enfoque será em exercícios práticos voltados mais para a criatividade do que para a técnica e que podem ser experimentados por qualquer pessoa, tanto o desenhista mais experiente quanto o iniciante, entusiasta ou curioso. Inscrições na Central de Atendimento. **Haverá uma lista básica de materiais a ser adquirida pelos participantes. Livre

Praticando na Internet – Digitação, Redes Sociais e E-mail – 01 a 29/08. Terças, das 14h30 às 16h. Grátis

Criar conteúdos e pertencer ao mundo digital de forma efetiva, através do acesso às redes sociais, suas particularidades e finalidade; Fazer o cadastro, enviar e receber e-mails com anexos; e aproveitar os conteúdos da sua máquina fotográfica e pen-drive para abastecer suas redes sociais e e-mail, são os objetivos do Curso. Inscrições a partir de 25/7 na Central de Atendimento. Não recomendado para menores de 18.

Local: Sesc São Caetano – rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

