Bendine chega à carceragem da Lava Jato em Curitiba

O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine chegou por volta de 13h40 à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato. Ele foi preso às 6 horas da manhã desta quinta-feira, 27, em Sorocaba, no interior de São Paulo, na Operação Cobra, fase 42 da Lava Jato, por suspeita de recebimento de propina de R$ 3 milhões da Odebrecht.

Bendine viajou de carro até Curitiba, escoltado por agentes da Polícia Federal, que percorreram uma distância de aproximadamente 360 quilômetros.

Ele vai ficar em uma cela da PF por cinco dias, pelo menos – prazo da prisão temporária decretada pelo juiz federal Sérgio Moro.